Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bertrandt nach Quartalszahlen von 98 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er rechne nun damit, dass der Entwicklungsdienstleister die Ziele für das Geschäftsjahr 2017/18 erreicht, wenn auch eher am unteren Ende der angegebenen Spannen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die hohe Wachstumsdynamik der Vergangenheit erscheine kurzfristig nicht mehr erreichbar./bek/ck Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-08-29/22:09

ISIN: DE0005232805