Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 96,10 auf 97,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kurzfristig dürften Investoren zwar noch auf politische und regulatorische Risiken in Kalifornien schauen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dann dürfte sich der Fokus aber auf das verbesserte Wachstum im zweiten Halbjahr richten./he Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-08-29/23:39

ISIN: DE0005785802