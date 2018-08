Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Sie sehe den Konzern weiterhin als strukturellen Gewinner im Modesektor und rechne mit einer Beschleunigung des Gewinnwachstums von nun an, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Kursrückschläge seien Kaufgelegenheiten./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-30/08:02

ISIN: ES0148396007