Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die USA und Kanada haben bei den Verhandlungen um eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta Zuversicht verbreitet. Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte eine Einigung bis Freitag in Aussicht: Bis dahin könne es einen "guten Deal" mit den USA und Mexiko geben, sagte er am Mittwoch bei einer Studentenveranstaltung im kanadischen Ontario. US-Präsident Donald Trump gab ebenfalls an, die Gespräche mit Kanada liefen "wirklich gut". Die USA und Mexiko hatten sich am Montag auf eine bilaterale Neufassung des Drei-Länder-Freihandelsabkommens Nafta geeinigt. Vorgesehen sind unter anderem Auflagen, die die Autoproduktion vor Ort ankurbeln sollen, sowie strengere Vorgaben für den Arbeitsschutz. Alle sechs Jahre soll das Abkommen überprüft werden. Kanada hatte zunächst die USA und Mexiko verbliebene Unstimmigkeiten klären lassen. Trump sieht die USA durch das bisherige Abkommen erheblich benachteiligt - die Gespräche über die Neuauflage laufen schon seit über einem Jahr. Trotz seiner Zuversicht bekräftigte Trudeau, jegliche Einigung hänge davon ab, "ob es letztendlich ein gutes Abkommen für Kanada gibt".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:25 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1H

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

10:00 DE/DZ Bank AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Befesa SA, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Ergebnis 1H

10:00 DE/Gesco AG, HV

11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

11:00 DE/Douglas GmbH, Analysten-Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+5,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+4,8% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise August (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -8.000 gg Vm zuvor: -6.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,2% zuvor: 5,2% - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone August PROGNOSE: +1,24 zuvor: +1,29 11:00 Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +5,5 zuvor: +5,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,9 Vorabschätzung: -1,9 zuvor: -0,5 - DE 14:00 Verbraucherpreise August (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 210.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 2,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von 3 bis 3,75 Mrd EUR Auktion 2,80-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2028 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR, darunter: Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 Anleihen mit Laufzeit September 2025 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 11:30 HU/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2021 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2027 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.911,00 -0,13 Nikkei-225 22.873,46 0,11 Schanghai-Composite 2.744,13 -0,91 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.561,68 0,27 DAX-Future 12.569,50 0,31 XDAX 12.573,86 0,31 MDAX 27.285,54 0,29 TecDAX 3.039,48 0,45 EuroStoxx50 3.456,13 0,25 Stoxx50 3.083,76 0,33 Dow-Jones 26.124,57 0,23 S&P-500-Index 2.914,04 0,57 Nasdaq-Comp. 8.109,69 0,99 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,24 -29

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,67 2,67 0,78 USA 10 Jahre 2,88 2,88 0,47 Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Gewinnmitnahmen rechnen Händler an Europas Börsen am Donnerstag. Viele Indizes stünden vor wichtigen Widerständen, die den Markt nach oben zunächst begrenzten. So notiert der DAX knapp unter der 12.600er-Marke, die nicht auf Anhieb durchbrochen werden dürfte. Auch von den US-Börsen wird am Nachmittag eine Konsolidierung ihrer neuen Rekordkurse vom Vorabend erwartet. Übergeordnet ist das Bild jedoch wieder rosig: So hatte US-Präsident Trump für gute Laune gesorgt, indem er die Nafta-Verhandlungen mit Kanada möglicherweise schon am Freitag erfolgreich abgeschlossen sieht. Auch der kanadische Premierminister äußerte sich in dieser Richtung. Dazu räumte Trump auch mögliche Ausnahmen für den Stahlsektor ein, was schon in Korea für steigende Kurse sorgte. Das Thema "Handelsstreit" dürfte damit weiter als Belastungsfaktor für die Börsen verschwinden. Da gleichzeitig die Konjunktur brummt, wie das erhöhte US-BIP und der starke Ifo-Index zeigten, und auf der Zinsseite kein Erhöhungsdruck zu erkennen ist, dürften die Märkte weiter nach oben laufen. Dazu zeichnete sich am Vortag auch eine Entspannung beim Brexit-Risiko ab. Als Risikofaktor wird weiter die Schwäche der türkischen Liga gesehen. Sie brach am Vorabend auf über 7,60 Lira je Euro ein.

Rückblick: Neue Rekordkurse an der Wall Street dank starker US-Konjunktursignale stützten auch in Europa an einem insgesamt sehr ruhigen Handelstag die Stimmung. Leicht positiv wurden Kommentare durch EU-Chef-Verhandler Michel Barnier aufgenommen, die Sorgen vor einem zu harten Brexit zumindest etwas milderten. Sorgen machte aber der Blick auf die Türkei und Italien: Die türkische Lira fiel weiter und näherte sich wieder ihrem Rekordtief. Derweil gab es in Italien Presseberichte, wonach sich die Regierung an die EZB gewand haben soll, um diese von zusätzlichen Staatsanleihekäufen zu überzeugen. Hauptverlierer war der Einzelhandelsindex mit einem Minus von 1 Prozent. Für Inditex ging es sogar um 5,7 prozent abwärts, nachdem Morgan Stanley die Aktie zum verkauf gestellt hatte. Wenig Inspiration lösten Zahlen und erhöhte Dividende bei Pernod Ricard aus. Die Aktien schlossen unverändert.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Im DAX stiegen Vonovia um 1,5 Prozent auf ein neues Rekordhoch. In der Branche hatte Aroundtown gute Zahlen vorgelegt, worauf die Aktie 2 Prozent zulegte. FMC setzten ihre Rally nach positiven Analystenstimmen fort und kletterten um 2,4 Prozent. Trotz der bereits zweiten Prognosesenkung in diesem Jahr ging es für Tele Columbus um 27 Prozent nach oben. Das Unternehmen spricht zwar von höheren Kosten und niedrigeren Umsätzen, jedoch war am Markt nach verschiebung de Zahlenvorlage weitaus Schlimmeres befürchtet worden. Bertrandt stiegen um 3 Prozent nach gut aufgenommenen Geschäftszahlen. Bei RTL ging es nach positiv aufgenommenen Zahlen um 2,1 Prozent nach oben. Dialog Semiconductor legten laut Teilnehmern im Zuge von Eindeckungen von Leerverkäufen in der Spitze um 8 Prozent zu und schlossen 4,8 Prozent höher. Steinhoff sprangen um 26 Prozent nach oben. Kurstreiber war eine Vorstellung der Fortschritte bei der Neustrukturierung vor einem Ausschuss des südafrikanischen Parlaments.

XETRA-NACHBÖRSE

Scout24 wurden bei Lang & Schwarz rund 1 Prozent niedriger gestellt, einem Händler zufolge aber ohne Umsatz. Am Abend war bekannt geworden, dass Konzernchef Gregory Ellis vorzeitig aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden ausscheiden will - aus persönlichen Gründen. Nicht bewegt habe sich der Kurs von Deag Deutsche Entertainment AG. Der Veranstalter hatte am Abend seine Halbjahreszahlen vorgelegt.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 30, 2018 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.