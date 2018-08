Mit 20,8 Mio. Euro erzielte UBM 2018 eigenen Angaben zufolge das höchste Halbjahresergebnis in der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 24,2 Prozent auf 28,1 Mio. Euro, "womit in den ersten sechs Monaten bereits mehr als die Hälfte der Jahres-Guidance von 50 Mio. erreicht wurde", betont das Unternehmen in einer Aussendung. Mit Ende Juni 2018 verfügte UBM außerdem über eine Eigenkapitalquote von 37 Prozent und eine Nettoverschuldung von nur mehr 311 Mio. Euro, die Cash-Reserven lagen bei über 200 Mio. Euro."Wir sind finanziell so stark aufgestellt wie noch nie. Das eröffnet der UBM ganz neue Möglichkeiten", so Thomas G. Winkler, CEO von UBM Development. Im ersten Halbjahr 2018 verbesserte UBM...

