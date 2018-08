Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für RTL nach Zahlen von 75 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medienkonzern habe im zweiten Quartal gute Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem im Werbemarkt in den Niederlanden sei eine Verbesserung zu spüren. Cherblanc passte aber den Wert der Anteile an M6 und A3 Media nach unten an./ag/jha/

Datum der Analyse: 30.08.2018

ISIN LU0061462528

AXC0066 2018-08-30/08:26