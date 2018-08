DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei den Verhandlungen über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen die Gespräche zwischen den USA und Kanada am Donnerstag auf Ministerebene fortgesetzt werden. Die Verhandlungen auf hoher Beamtenebene würden voraussichtlich die Nacht über andauern, sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland. Sie wolle die Ergebnisse dieser Verhandlungen dann am Donnerstagmorgen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer prüfen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hatte zuvor eine Einigung bis Freitag in Aussicht gestellt. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche mit Kanada liefen "wirklich gut".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine relevanten Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 210.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.911,00 -0,13% Nikkei-225 22.880,09 +0,14% Hang-Seng-Index 28.159,32 -0,90% Kospi 2.307,90 -0,05% Schanghai-Composite 2.747,00 -0,81% S&P/ASX 200 6.356,70 +0,07%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Bereits seit Tagen ist ein nachlassender Schwung zu beobachten. Auffallend ist, dass die Indizes in Asien den von einem Rekord zum nächsten eilenden US-Börsen nicht mehr folgen. Die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und Kanada stützt in Asien anders als an der Wall Street nicht mehr. Laut Händlern ist ein Innehalten angesichts fehlender Impulse durchaus nachvollziehbar, denn die nächste Woche dürfte ereignisreich werden mit Notenbanksitzungen und wichtigen Konjunkturdaten. Die chinesischen Börsen bleiben der Ausreißer und fallen nun schon den dritten Tag in Folge. Gegen den Trend steigen Titel aus dem Versicherungssektor. Die staatliche China Securities Finance Corp hat Aktien aus dem Sektor erworben, Anleger springen auf den fahrenden Zug auf. Laut Goldman Sachs belasten die jüngsten Wertverluste des Renminbi die Aktienmärkte im chinesischen Kernland wie auch in Hongkong. Der Automobilkonzern BYD verbuchte einen 72-prozentigen Ergebnisabsturz im ersten Halbjahr und deutete weitere Schwierigkeiten an. Die Titel geben in Hongkong um 1,9 Prozent nach. Auch in Tokio erlahmt die Dynamik, allerdings verbucht der Nikkei-225 den achten Tag in Folge Aufschläge. Der japanische Leitindex hatte temporär die Marke von 23.000 Zählern übersprungen, kommt aber zurück. Die übergeordnete Dollarschwäche hilft Exportwerten auf die Sprünge. So klettern Sony um 1,1 Prozent auf ein frisches Elfmonatshoch und Nintendo um 0,9 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Mit den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat Salesforce die Erwartungen des Marktes übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende Quartal blieb aber hinter den Prognosen zurück. Der Aktie fiel um 4,1 Prozent. Guess legten um 10,4 Prozent zu. Der Gewinn im zweiten Quartal hatte die Markterwartungen geschlagen. Richtig begeistert zeigten sich Anleger über die Aussagen des Unternehmens, dass man zuversichtlich sei, der Umschwung habe gerade erst erst begonnen. PVH fallen nach Vorlage von Zweitquartalszahlen um 1,2 Prozent. Tilly's schnellten nach guten Geschäftszahlen zur zweiten Periode über Markterwartung um 11,9 Prozent empor. Semtech gewannen nach Zweitquartalsausweis des Technologiekonzerns 9,0 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.124,57 0,23 60,55 5,69 S&P-500 2.914,04 0,57 16,52 8,99 Nasdaq-Comp. 8.109,69 0,99 79,65 17,47 Nasdaq-100 7.660,18 1,19 89,93 19,76 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 648 Mio 616 Mio Gewinner 1.728 1.388 Verlierer 1.176 1.542 Unverändert 160 142

Freundlich - Nasdaq-Composite und S&P-500 markierten neue Rekordhochs. Unterstützung kam erneut von Konjunkturseite in Gestalt eines leicht nach oben revidierten Wachstums der US-Wirtschaft im zweiten Quartal. Neben der gut laufenden Konjunktur machte die Entspannung in den Handelskonflikten der USA mit mehreren Wirtschaftspartnern die Anleger mutig. Insbesondere hoffen sie, dass die Einigung zwischen den USA und Mexiko auf den dritten Noch-Nafta-Partner Kanada ausgeweitet wird. Kanada hatte sich optimistisch bezüglich eines neuen Nafta-Abkommens geäußert. Aber auch starke Unternehmenszahlen hätten Munition für die Rekordjagd geliefert, hieß es. Zu den Tagesfavoriten gehörten Technologieaktien. Diese seien etwas weniger anfällig für den Fall, dass Handelsstreitigkeiten as globale Wachstum bremsen sollten, hieß es. American Eagle Outfitters fielen um 6,5 Prozent, nachdem der Textileinzelhändler einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Amazon nähern sich mit großen Schritten der 2.000-Dollar-Marke. Der Kurs zog um 3,4 auf 1.998,10 Dollar an. Morgan Stanley hatte das Kursziel auf 2.500 von 1.850 Dollar angehoben. Auch bei Alphabet trieb ein angehobenes Kursziel von Morgan Stanley. Hintergrund ist eine sehr positive Einschätzung von Alphabets Autonome-Fahrzeug-Sparte Waymo. Die Aktie verteuerte sich um 1,5 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 0,8 2,67 147,1 5 Jahre 2,78 0,7 2,78 85,8 10 Jahre 2,88 -0,2 2,88 43,5

Am Anleihemarkt bewegten sich die Kurse kaum.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi.,10:14h % YTD EUR/USD 1,1690 -0,2% 1,1709 1,1669 -2,7% EUR/JPY 130,53 -0,2% 130,83 129,74 -3,5% EUR/GBP 0,8980 -0,1% 0,8987 0,9066 +1,0% GBP/USD 1,3017 -0,1% 1,3029 1,2871 -3,7% USD/JPY 111,65 -0,1% 111,74 111,19 -0,8% USD/KRW 1108,92 -0,1% 1110,15 1110,86 +3,9% USD/CNY 6,8379 +0,2% 6,8212 6,8234 +5,1% USD/CNH 6,8393 +0,3% 6,8204 6,8214 +5,0% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8487 7,8495 +0,5% AUD/USD 0,7278 -0,4% 0,7311 0,7310 -6,9% NZD/USD 0,6648 -1,0% 0,6717 0,6703 -6,4% Bitcoin BTC/USD 7.004,93 -0,7% 7.056,62 7.061,51 -48,7%

Sonderbewegungen prägten das Geschehen. Während der Dollar zum Euro seit dem Mittag schwächelte, zog er zum Yen weiter an. Kräftig aufwärts ging es für das Pfund, nachdem Brexit-EU-Verhandlungsführer Michel Barnier laut der Nachrichtenagentur Reuters andeutete, Großbritannien nach dem Brexit entgegenzukommen. "Wir sind bereit, Großbritannien eine Partnerschaft anzubieten, wie es noch keine zuvor mit einem Drittland gegeben hat", sagte Barnier demnach. Die türkische Lira stand dagegen wieder unter Druck, unter anderem, weil die Ratingagentur Moody's am Dienstagabend 18 türkische Banken abgestuft hat. Zudem machten neue Liquiditätsmaßnahmen der Notenbank keinen Eindruck auf die Märkte. Diese warten weiter auf eine Reaktion in Gestalt höherer Zinsen, die Präsident Erdogan allerdings mehrfach erklärtermaßen nicht sehen will. Der Dollar kostete zuletzt 6,48 Lira, verglichen mit 6,27 am Vorabend. Der mexikanische Peso und der kanadische Dollar bewegten sich derweil vor dem Hintergrund der Hoffnungen auf eine Dreier-Einigung im Handelsstreit seitwärts, der Kanada-Dollar allerdings mit leicht positivem Unterton.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,68 69,51 +0,2% 0,17 +18,7% Brent/ICE 77,28 77,14 +0,2% 0,14 +20,4%

Deutlicher als erwartet gesunkene US-Lagervorräte trieben die Preise auf die höchsten Stände im laufenden Monat. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 69,72 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,55 1.206,60 -0,4% -5,06 -7,8% Silber (Spot) 14,65 14,76 -0,7% -0,11 -13,5% Platin (Spot) 792,00 798,50 -0,8% -6,50 -14,8% Kupfer-Future 2,69 2,71 -0,8% -0,02 -19,5%

Gold verteuerte sich leicht, der Preis der Feinunze hielt sich über der wichtigen Marke von 1.200 Dollar. Zuletzt kostete das Edelmetall gut 1.206 Dollar und damit 0,4 Prozent mehr als am Vorabend.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

FISKALPOLITIK ARGENTINIEN

Angesichts der sich verschärfenden Währungskrise in Argentinien fordert das südamerikanische Land eine schnellere Auszahlung von Hilfen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF). Der argentinische Präsident Maricio Macri richtete in einem Telefonat eine entsprechende Bitte an IWF-Chefin Christine Lagarde.

US-INNENPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat den baldigen Abschied seines Rechtsberaters Don McGahn aus dem Weißen Haus verkündet. McGahn werde seinen Posten im Herbst verlassen, kurz nach der geplanten Bestätigung des konservativen Juristen Brett Kavanaugh als Richter am Obersten Gericht, so Trump via Twitter. Unlängst hatte die "New York Times" berichtet, McGahn habe "umfangreich" mit dem Sonderermittler in der Russlandaffäre, Robert Mueller, kooperiert.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 30, 2018 01:57 ET (05:57 GMT)

KOREAKRISE

US-Präsident Donald Trump will an der Aussetzung der Militärmanöver mit dem Verbündeten Südkorea auf der koreanischen Halbinsel festhalten. Es gebe "derzeit keinen Grund, große Summen für gemeinsame Kriegsspiele der USA und Südkoreas auszugeben", schrieb Trump auf Twitter. Zugleich betonte er, dass er sie jederzeit wieder anordnen könne, sollte er dies für notwendig halten.

JEMENKRISE

Saudi-Arabien hat einen UN-Bericht zu massiven Verstößen gegen internationales Völkerrecht im Konflikt im Jemen zurückgewiesen. Der Bericht der UN-Experten sei ungenau und "nicht neutral", erklärte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition.

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Juli +1,5% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juli -1,6% gg Vj

GOOGLE

US-Präsident Donald Trump wird bei seiner Kritik an der Internetplattform Google nicht müde. Er sieht sich von Google ungerecht behandelt, denn die Suchmaschine soll gegen Konservative voreingenommen sein. Einer Regulierung des Internet-Riesen erteilte er aber eine Absage.

SALESFORCE

hat mit den Zahlen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres die Erwartungen des Marktes übertroffen, der Gewinnausblick auf das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Prognosen zurück. Der Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen berichtete einen Nettogewinn von 299 Millionen Dollar, verglichen mit 46 Millionen im gleichen Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg von 2,58 auf 3,28 Milliarden Dollar. Salesforce sagt für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 49 bis 50 Cent bei einem Umsatz von 3,36 bis 3,37 Milliarden Dollar voraus. Analysten rechneten bislang mit 53 Cent bzw 3,35 Milliarden Dollar.

PANASONIC

Der japanische Elektronikkonzern Panasonic verlagert wegen Bedenken rund um den Brexit seine Europa-Zentrale von Großbritannien in die Niederlande.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2018 01:57 ET (05:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.