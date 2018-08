flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im November-Kontrakt bewegt sich zusehends in Richtung des Jahreshochs. Auch am Mittwoch konnte Brent-Rohöl neben WTI-Rohöl weiter hinzugewinnen. Die wöchentlichen US-EIA-Rohöllagerbestandsdaten wiesen einen wesentlich höheren Lagerabbau in Höhe von 2,57 Millionen Fass auf, anstatt der zuvor prognostizierten Abnahme um nur 686.000 Fass. Ein weiterer Trumpf für die Öl-Bullen waren geringere Exportzahlen für iranisches Rohöl.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 22. Mai 2018 bei 79,15 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. August 2018 bei 70,67 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei der Marke von 79,15 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 81,15/82,39 und 84,39 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen fänden sich hingegen bei 75,91/74,91/73,91/72,67 und 70,67 US-Dollar.

