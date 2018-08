Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstag zu Handelsbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen nahezu unverändert bei 162,24 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls wenig verändert mit 0,40 Prozent.

Am Donnerstag stehen einige Konjunkturdaten auf dem Plan, die für Interesse sorgen dürften. In Europa werden Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. Die Zahlen sind nicht zuletzt für den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) von Belang. In den USA werden ebenfalls Preisdaten veröffentlicht. Es handelt sich um den alternativen Preisindex PCE, der von der amerikanischen Notenbank als bevorzugtes Inflationsmaß betrachtet wird./bgf/jkr/fba

