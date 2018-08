FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.515 EUR

0P5 XFRA GB00BKRC5K31 POLYPIPE GROUP(WI) LS-001 0.041 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR

KCH XFRA US49714P1084 KINSALE CAP.GRP.INC. -,01 0.060 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.154 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.918 EUR

F03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.060 EUR

RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.004 EUR

0BS XFRA AU000000BAP9 BAPCOR LTD. 0.053 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.050 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.172 EUR

FWF XFRA US3434981011 FLOWERS FOODS INC. DL-,01 0.154 EUR

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.515 EUR

7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.025 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.343 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.101 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

GQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 0.108 EUR

38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.005 EUR

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.020 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.163 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.030 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.112 EUR

HI4 XFRA US4464131063 HUNTINGTON INGALLS DL-,01 0.618 EUR

GCG XFRA IE0003864109 GREENCORE GRP PLC LS 0,01 0.024 EUR

QGJ XFRA US29977A1051 EVERCORE A DL -,01 0.429 EUR

TT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.197 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.051 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.060 EUR

MIO XFRA IE00BD64C665 MINCON GROUP PLC EO -,01 0.011 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EUR