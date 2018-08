FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.549 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.064 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.412 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.575 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.300 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.489 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.154 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.618 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.067 EUR

CYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.463 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.180 EUR

CBT XFRA US1270551013 CABOT CORP. DL 1 0.283 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.189 EUR

C67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.266 EUR

BG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.129 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.163 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.129 EUR

AV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.319 EUR

ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.412 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.395 EUR

A3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.051 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.746 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.070 EUR

C44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.030 EUR

GN5 XFRA IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UTS 0.066 EUR

CTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.200 EUR

CMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.012 EUR

H3M XFRA GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 0.017 EUR

UEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.161 EUR

3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.052 EUR

H2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.123 EUR

E3E XFRA GB0002418548 ELEMENTIS PLC LS-,05 0.025 EUR

PIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.163 EUR

0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.064 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.069 EUR