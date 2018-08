Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Vodafone von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 260 auf 202 Pence gesenkt. Der Gegenwind für den Mobilfunker sei zu stark, um bei seinem positiven Votum zu bleiben, schrieb Analyst David Wright in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Konzernziele sieht er in Gefahr, ebenso die Konsensschätzungen und die Dividende./ajx/ag

Datum der Analyse: 30.08.2018

ISIN GB00BH4HKS39

AXC0076 2018-08-30/08:41