Bonn 30.08.2018 08:15

Auch in diesem Jahr lädt das renommierte Beratungs- und Planungsunternehmen VZM mit seiner über 45-jährigen Tradition seine Kunden, Partner, Interessierte und Medienvertreter wieder ein, sich auf der Security Essen 2018 (25. bis 28. September) über das aktuelle Themenspektrum der Sicherheit zu informieren - erstmalig in der neu konzipierten Halle 8 an Stand 8C49. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders die neuen Konzepte zu folgenden Themen

[*]CITY-SICHERHEIT: Die Sicherheitslage deutscher Städte und Gemeinden ist vor dem Hintergrund terroristischer Bedrohungen nach wie vor prekär. Moderne Ansätze von VZM helfen, die Bürger sowie das Stadtbild zu schützen und zugleich unnötige Ausgaben zu vermeiden.

[*]IT-Infrastrukturen für Sicherheitstechnik: Sicherheitstechnische Systeme sind bereits in vielen Bereichen IT-Systeme bzw. entwickeln sich zunehmend dazu. Z. B. sind Leitstellen heute (mehr oder weniger große) Rechenzentren für die Sicherheit. Die Planungsgrundsätze von Hochverfügbarkeit, Informationssicherheit und Wirtschaftlichkeit, die VZM empfiehlt, müssen deshalb von der Bedarfsplanung, der Sicherheitskonzeption bis hin zu Funktions- und Härtetests gelten.

[*]SCHUTZ KRITISCHER INFRASTRUKTUREN: Die Sicherstellung der betrieblichen Kernprozesse für Produktion, Datenverarbeitung, Logistik etc. bedürfen einer ganzheitlichen Betrachtung möglicher Gefahrenpotenziale. Der praktische Alltag zeigt, dass die Identifikation geschäfts- und unternehmenskritischer Brennpunkte auf Erfahrung aufbaut, die VZM Kunden zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus zählen der Sicherheits-Berater (TeMedia Verlag) sowie die SIMEDIA Akademie zur VZM-Gruppe, die ebenfalls jeweils mit eigenem Personal am Stand 8C49 in Halle 8 anzutreffen sind und sich auf Leser, Besucher und Interessierte freuen:

[*]SICHERHEITS-BERATER: Der Informationsdienst für Sicherheit in Wirtschaft und Verwaltung stellt sich mit einem neuen Markenauftritt, mit seinem neuen Redaktionskonzept und mit seinem Kompetenzteam vor.

[*]SIMEDIA AKADEMIE: Der Spezialist für Weiterbildung in nahezu allen Bereichen der Unternehmenssicherheit präsentiert u. a. seine neukonzipierten Lehrgänge Datacenter-Architekt, und City-Sicherheit-Beauftragter.

