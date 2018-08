Erdogan wechselt sein Bündnispartner nach Belieben. Doch derzeit ist Putin für ihn fast alternativlos. Das könnte für Europa zum Problem werden.

Die Annäherung zwischen Türkei und Russland hat im Westen Ängste vor einem möglichen Bruch in der Nato geweckt. US-Präsident Donald Trump schrieb kürzlich auf Twitter, die Beziehungen zu Ankara seien "im Moment nicht sehr gut". Die von ihm angeordneten Strafzölle schickten die türkische Lira auf Talfahrt.

Ob Zufall oder nicht: Präsident Recep Tayyip Erdogan telefonierte etwa zur gleichen Zeit mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Ergebnis: Die beiden kündigten eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Energie und Handel an. Die neue Nähe zu Moskau ist nicht ohne Risiko.

Der flexible Partnerwechsel wird in Ankara aber immer mehr zum festen Muster. Hintergrund ist sicherlich auch die geografische Lage - an der Schwelle zwischen Europa und Asien, zwischen Westen und Nahem Osten. Im konkreten Fall ist es aber wohl vor allem ein Mangel an Alternativen.

Anders als mit der unterschwelligen Andeutung eines Bruchs der Allianz hat Erdogan in der aktuellen Krise kaum noch Chancen, sich bei Trump Gehör zu verschaffen. Aus Sicht der Türkei seien "die USA inzwischen eine größere Bedrohung als Russland", sagt der Politikwissenschaftler Sener Aktürk von der Universität Koc in Istanbul.

Die aktuellen Spannungen machten Washington zu einem "Partner, der paradoxerweise auf Abstand gehalten werden muss". Auch die Kooperationen mit Russland seien Teil dieses Balanceakts. Offiziell begründet werden die Strafzölle der USA mit dem Festhalten des amerikanischen Pastors Andrew Brunson durch die türkischen Behörden. Dies ist aber keineswegs der einzige Punkt, der die Beziehungen der beiden Staaten derzeit belastet.

In Syrien unterstützt Washington kurdische Rebellen, die von Ankara als Terroristen bezeichnet ...

