Leicht befestigt konnten die europäischen Märkte den gestrigen Handelstag beenden. Auftrieb erhielten die Investoren von der sinkenden Sorge bezüglich eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU, nachdem EU-Chefunterhändler Michel Barnier in Berlin gesagt hatte, es werde mit Großbritannien ein Abkommen angestrebt, dass so eng wie nur möglich sein soll. Auch verlieh die fortgesetzte Rekordrally in den USA den Börsen am Nachmittag noch einmal neuen Rückenwind. Negativ endeten nur der Footsie in London, wo die kräftig zulegende Währung die Investoren vergraulte, und die Börse in Spanien, die durch die Verluste der Inditex-Aktie nach unten gedrückt wurde. Die spanische Modekette litt unter einer Abstufung durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...