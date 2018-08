Nach einer Vielzahl an Emissionen von Mehrfachtranchen am Dienstag, platziert mit Michelin ein weiterer Emittent eine EUR denominierte Mehrfachtranche (A: EUR 750 Mio., 7 Jahre, MS+43 BP; B: EUR 1 Mrd., 12 Jahre, MS+73 BP; C: EUR 750 Mio., 20 Jahre, MS+110 BP). Ein Blick auf das Orderbuch zeigte, dass die Emission auf reges Investoreninteresse traf. Vor allem die beiden länger laufenden Emissionen waren mit einem Orderbuch von EUR 2,7 Mrd. (12...

Den vollständigen Artikel lesen ...