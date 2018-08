Vaduz (awp) - Dominik Rutishauser wird per Anfang 2019 die Geschäftsführung der zur Liechtensteinischen LLB-Gruppe gehörenden Zürcher Fondsleitung LLB Swiss Investment AG übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Marcel Weiss an, der zur AMG Fondsverwaltung AG wechseln wird, wie die LLB am Donnerstag mitteilte. Rutishauser ...

