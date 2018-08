Der erneute Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung führt dazu, dass der EUR/USD zum Tagestief von 1,1690 fiel. EUR/USD schaut auf Daten Das Paar wird nach 4 Tagen der Gewinne in der Defensive gehandelt und so notiert es in der Nähe der 1,1700, nach dem ein nachhaltiger Anstieg über 1,1745/50 nicht gelungen war. Die schwächere Stimmung gegenüber ...

