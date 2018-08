In unserer letzten Analyse auf den Online-Versandhändler Amazon haben wir die Bullenflagge knapp unter der Marke von 1900 USD in Augenschein genommen. Der Ausbruch aus selbiger Formation bescherte der Aktie im Laufe der vorigen Woche wieder frische Kaufsignale. Die Bullen haben der Zepter fest in der Hand.

