Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die globalen Aktienmärkte haben im Juli deutliche Kursgewinne erzielt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniSector: BasicIndustries A (ISIN LU0101442050/ WKN 921555).Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 3,1 Prozent zugelegt. Am Rohstoffmarkt sei dem schwachen Juni ein noch schwächerer Juli gefolgt: Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe sich insgesamt ein Minus von 4,1 Prozent ergeben. Obwohl die Nachfrage nach Rohöl derzeit hoch sei, habe Öl der Sorte Brent auf Monatssicht 4,3 Prozent an Wert verloren. Nachrichten hinsichtlich einer leicht besseren Ölversorgung hätten einen stark negativen Einfluss auf den Energiesektor gehabt. Als belastend habe sich auch erwiesen, dass sich US-Präsident Trump gesprächsbereit mit dem iranischen Staatspräsidenten gezeigt habe. ...

