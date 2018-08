Hier geht's zum Video

Die Wall Street gibt derzeit den Takt an den Börsen vor. Gestern markierten S&P 500 und Nasdaq erneut Rekordhochs. Der DAX legte nach US-Handelseröffnung zu und schloss bei 12.562 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3 Prozent. Marktidee: Continental Continental durchläuft derzeit eine schwere Phase. Der Konzern steckt mitten im Umbau. In der vergangenen Woche senkte Conti zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Prognose. Die Aktie brach daraufhin ein. In den vergangenen Tagen setzte dann eine Erholung ein. Im Fokus steht jetzt besonders eine charttechnische Marke.