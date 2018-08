Hier geht's zum Video

Für Anleger dürften die nächsten Wochen mit Blick auf Italien turbulent werden. Aufgrund des hohen Haushaltsdefizits drohen Konflikte innerhalb der Regierung und mit der EU. Der Anstieg bei italienischen Credit Default Swaps spricht eine deutliche Sprache. In der aktuellen Ausgabe von ideasTV erläutert Commerzbank Chefvolkswirt Dr. Jörg Krämer, welche Konsequenzen der Belastungsfaktor Italien für Europa hat. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.