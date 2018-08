Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Aktie kratzt am Allzeithoch - Chartanalyse Die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) befinden sich in einer kritischen Situation, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Denn einerseits sei der Abverkauf vom Frühjahr an der wichtigen Unterstützung bei 82,60 EUR gestoppt und eine steile Rally über das frühere Rekordhoch bei 100,70 EUR entfacht worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...