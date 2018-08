Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Deutsche Telekom von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 17,20 Euro angehoben. Die gesunkene Bewertung des Rumpfgeschäfts ohne T-Mobile US und die BT-Beteiligung biete eine gute Gelegenheit, schrieb Analyst Frederic Boulan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem äußerte sich der Experte positiv zum Heimatmarkt, wo die Wettbewerbsintensität für die Telekom etwas nachlasse und die Mobilfunkumsätze wieder auf den Wachstumspfad gelangten. Das US-Geschäft sei ein Wachstumstreiber, unabhängig vom Abschluss der Fusion mit Sprint./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508