Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Qualcomm Incorporated -0,83% auf 69,2, davor 12 Tage im Plus (7,65% Zuwachs von 64,82 auf 69,78), Oberbank AG Stamm +0,23% auf 88,8, davor 11 Tage ohne Veränderung , Deutsche Post -0,41% auf 31,83, davor 9 Tage im Plus (5,97% Zuwachs von 30,16 auf 31,96), Nokia -0,61% auf 4,89, davor 9 Tage im Plus (9,43% Zuwachs von 4,5 auf 4,92), Vestas -1,45% auf 449,6, davor 8 Tage im Plus (14,02% Zuwachs von 400,1 auf 456,2), Glencore -0,78% auf 324,85, davor 8 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 298,5 auf 327,4), EUR/GBP Spot-1,07% auf 0,899, davor 5 Tage im Plus (1,23% Zuwachs von 0,9 auf 0,91), Jenoptik -3,3% auf 33,96, davor 5 Tage im Plus (6,04% Zuwachs von 33,12 auf 35,12), Pantaflix 0% auf 75, davor 5 Tage im Minus (-11,76% Verlust von 85 auf 75), Stratec...

