Von Adria Calatayud und Stefanie Haxel

LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat die Fusion der verlustreichen Tochter Npower in Großbritannien mit dem Vertrieb des schottischen Versorgers SSE vorläufig genehmigt. Durch den Zusammenschluss werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Competition and Markets Authority (CMA) nach einer vertieften Prüfung mit. Es sei nicht zu erwarten, dass die Transaktion erhebliche Auswirkung auf die Energietarife habe, denn die Haushalte könnten zwischen einer Reihe von Versorgern wählen.

Bis zum 20. September können Marktteilnehmer den Prüfungsbericht kommentieren und Stellung nehmen. Die endgültige Entscheidung dürfte die CMA am 22. Oktober bekanntgeben.

SSE und Innogy begrüßten die vorläufige Genehmigung. Die beiden Unternehmen werden bis zum Ende des Prüfungsprozesses weiterhin mit der CMA zusammenarbeiten, wie Innogy mitteilte.

Innogy hatte im November vergangenen Jahres angekündigt, die defizitäre Npower in einem Joint Venture an die Börse bringen zu wollen und sich aus dem harten Wettbewerb auf dem britischen Markt zurückzuziehen. Dazu soll das Vertriebsgeschäft der Tochter mit dem Endkundengeschäft und den energienahen Dienstleistungen des britischen Konkurrenten SSE verschmolzen und dann gelistet werden. SSE mit Sitz in Schottland ist ein großer britischer Versorger für Strom und Gas mit 20.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 30 Milliarden Pfund. Npower ist mit einem Umsatz von rund 7 Milliarden Pfund wesentlich kleiner.

Die Vorbereitungen für das neue britische Energievertriebsunternehmen schreiten laut Innogy planmäßig voran. Der Abschluss der Transaktion und die Börsennotierung des neuen Energievertriebsunternehmens werden für das letzte Quartal 2018 oder das erste Quartal 2019 erwartet.

August 30, 2018

