Deutsche Importpreise deuten auf verhaltenen Preisdruck

Die Importpreise in Deutschland sind im Juli überraschend gesunken, ein Zeichen, dass der Inflationsdruck verhalten bleibt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Ökonomen hatten stabile Preise prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg von 5,0 Prozent registriert. Im Vorfeld war eine Steigerung um 5,2 Prozent erwartet worden.

Sächsische Jahresinflation geht im August zurück

Der Preisauftrieb in Sachsen hat sich im August abgeschwächt. Wie das Statistische Landesamt berichtete, sank die jährliche Inflationsrate auf 2,0 von 2,2 im Vormonat. Bestimmend für dieses "hohe Niveau" seien weiterhin die aktuellen Tendenzen in den Hauptgruppen Verkehr (4,4 Prozent), Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke (3,1 Prozent) sowie die Entwicklungen auf dem Energiemarkt (6,6 Prozent), erklärten die Statistiker.

Merkel und Senegals Präsident wollen bei Migration zusammenarbeiten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der senegalesische Präsidenten Macky Sall haben eine enge Zusammenarbeit ihrer Länder in der Migrationspolitik angekündigt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der senegalesischen Hauptstadt Dakar betonten beide, das betreffe sowohl den Kampf gegen die illegale Migration als auch die Suche nach legalen Wegen Richtung Europa.

Paris will für rechtspopulistisch regierte EU-Staaten nicht weiter "bezahlen"

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hat sich gegen weitere finanzielle Unterstützung für europäische Staaten ausgesprochen, die "grundlegende Prinzipien" der Europäischen Union nicht respektieren. "Wir sind nicht bereit, für dieses Europa zu bezahlen. Das muss man klar sagen", verkündete Le Drian vor einer Versammlung französischer Botschafter in Paris. Seine Äußerungen bezogen sich insbesondere auf die von Rechtspopulisten regierten EU-Mitglieder Polen und Ungarn.

Italien will Flüchtlinge der Mission "Sophia" nicht alleine aufnehmen

Italien will nicht mehr allein für die Flüchtlinge auf den Schiffen der EU-Mission "Sophia" verantwortlich sein. Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta will nach Angaben aus Rom bei einem Treffen mit ihren EU-Kollegen vorschlagen, dass die Schiffe künftig abwechselnd Häfen in verschiedenen Ländern ansteuern. "Morgen ist die EU am Zug", schrieb Trenta bei Facebook.

Kanadas Premier Trudeau hält Nafta-Einigung bis Freitag für möglich

Die USA und Kanada haben bei den Verhandlungen um eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta Zuversicht verbreitet. Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte eine Einigung bis Freitag in Aussicht: Bis dahin könne es einen "guten Deal" mit den USA und Mexiko geben, sagte er bei einer Studentenveranstaltung im kanadischen Ontario. US-Präsident Donald Trump gab im Weißen Haus ebenfalls an, die Gespräche mit Kanada liefen "wirklich gut".

Nafta-Gespräche werden am Donnerstag auf Ministerebene fortgesetzt

Bei den Verhandlungen über eine Neufassung des Freihandelsabkommens Nafta sollen die Gespräche zwischen den USA und Kanada am Donnerstag auf Ministerebene fortgesetzt werden. Die Verhandlungen auf hoher Beamtenebene würden voraussichtlich die Nacht über andauern, sagte die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland in Washington. Sie wolle die Ergebnisse dieser Verhandlungen dann am Donnerstagmorgen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer prüfen.

Trump greift Watergate-Reporter Carl Bernstein verbal an

US-Präsident Donald Trump hat einen der Watergate-Enthüllungsreporter, Carl Bernstein, verbal attackiert und ihm das "Erfinden" von Geschichten vorgeworfen. "Der schlampige Carl Bernstein - ein Mann, der in der Vergangenheit lebt und wie ein verdorbener Idiot denkt, eine Geschichte nach der anderen erfindet - wird im ganzen Land verlacht", twitterte Trump.

US-Präsident Trump untermauert seine Kritik an Google

US-Präsident Donald Trump wird bei seiner Kritik an der Internetplattform Google nicht müde. Er sieht sich von Google ungerecht behandelt, denn die Suchmaschine soll gegen Konservative voreingenommen sein. Einer Regulierung des Internet-Riesen erteilte er aber eine Absage.

Trump will an Aussetzung von Manövern mit Südkorea festhalten

US-Präsident Donald Trump will an der Aussetzung der Militärmanöver mit dem Verbündeten Südkorea auf der koreanischen Halbinsel festhalten. Es gebe "derzeit keinen Grund, große Summen für gemeinsame Kriegsspiele der USA und Südkoreas auszugeben", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich betonte er, dass er sie jederzeit wieder anordnen könne, sollte er dies für notwendig halten.

Argentinien fordert schnellere Auszahlung von IWF-Hilfen

Angesichts der sich verschärfenden Währungskrise in Argentinien fordert das südamerikanische Land eine schnellere Auszahlung von Hilfen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF). Der argentinische Präsident Maricio Macri richtete in einem Telefonat eine entsprechende Bitte an IWF-Chefin Christine Lagarde. Diese erklärte anschließend, der IWF prüfe eine schnellere Auszahlung.

Saudi-Arabien weist UN-Bericht zu Völkerrechtsverstößen im Jemen zurück

Saudi-Arabien hat einen UN-Bericht zu massiven Verstößen gegen internationales Völkerrecht im Konflikt im Jemen zurückgewiesen. Der Bericht der UN-Experten sei ungenau und "nicht neutral", erklärte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition. Insbesondere gehe der Bericht nicht auf die Rolle des Iran in dem Konflikt ein und Teherans "fortgesetzte Unterstützung der Huthi"-Milizen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Einzelhandelsumsatz Juli +1,5% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juli -1,6% gg Vj

