Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Tele Columbus nach einer Anpassung der Unternehmensprognose von 5,20 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wichtig sei, dass es keine Abschreibungen und keine Verletzung von Kreditvereinbarungen gebe, wie zunächst am Markt befürchtet, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen konservativen Schätzungen für den Kabelnetzbetreiber geht er nun wieder von Wachstum im Jahr 2019 und von niedrigeren Integrations- und Einmalkosten aus als zunächst erwartet. Die schlechten Nachrichten sollten nun alle bekannt sein./ajx/ag Datum der Analyse: 30.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-08-30/09:31

ISIN: DE000TCAG172