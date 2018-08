Am deutschen Aktienmarkt haben sich am Donnerstag Anleger zurückgezogen. Unsicherheitsfaktoren wie der Handelskonflikt mit den USA und die Währungskrise in der Türkei bremsten Händlern zufolge die Risikofreude. Der Dax lag in den ersten Handelsminuten 0,3 schwächer bei 12.522 Zählern. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent im Plus geschlossen.

