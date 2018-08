München (ots) -



Wechsel des Anbieters nach Mindestvertragslaufzeit spart bis zu 539 Euro



Münchner wechseln am häufigsten ihren Internetvertrag. Besonders viele Einwohner der bayerischen Landeshauptstadt schlossen in den vergangenen zwei Jahren einen Vertrag bei einem neuen Anbieter ab.



Im Vergleich zum Durchschnitt der 20 größten deutschen Städte suchen sich Münchner 32 Prozent häufiger einen neuen Anbieter, verglichen mit den letztplatzierten Bielefeldern, Bochumern und Duisburgern sogar fast doppelt so häufig.)1



"In deutschen Metropolen wie München oder Berlin nutzen Verbraucher häufig die Chance, am Ende der Vertragslaufzeit einen neuen Anbieter zu wählen", sagt Erwin Biebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "In diesen Großstädten sind meist mehr günstige Tarifangebote verschiedener Anbieter verfügbar als in kleineren Städten."



Anbieterwechsel spart bis zu 539 Euro



Ein Wechsel des Internetanbieters nach der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit lohnt sich. Durch den Vertragswechsel sparen Verbraucher bei einer Doppelflatrate (Internet und Telefon) mit 50 MBit/s bis zu 539 Euro über die Laufzeit von zwei Jahren.)2



Für Bestandskunden fallen ab dem dritten Vertragsjahr häufig höhere Kosten an. Innerhalb der ersten 24 Monate profitieren Verbraucher von Rabatten und Boni und zahlen dadurch monatlich einen günstigeren Durchschnittspreis.



Anbieterwettbewerb senkt Preis für Internetzugang



Vergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern von Internettarifen - dadurch sinkt der Preis. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalb eines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).3



Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, erhalten bei den CHECK24-Experten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Die spezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar.



1)Wechselaffinität berechnet als Index; Index 1 = Durchschnitt der 20 größten deutschen Städte; Index je Stadt = Anteil der Stadt an Vertragswechslern der 20 größten dt. Städte über CHECK24 / Anteil Stadt an Haushalten der 20 größten dt. Städte; Index <1 bzw. >1: Anteil Internetvertragswechsler kleiner bzw. größer als Anteil Haushalte; Datenbasis: alle Internetvertragsabschlüsse über CHECK24 von August 2016 bis August 2018. 2)vollständige Berechnung aller betrachteter Tarife unter: http://bit.ly/2Pip6bh 3)Quelle: WIK-Consult, http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf



