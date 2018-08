Hamburg (www.aktiencheck.de) - Evotec und CHDI Foundation verlängern bestehende Huntington-Allianz - Aktiennews Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) gab heute die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der CHDI Foundation, Inc. ("CHDI") bis 2023 bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellenn Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...