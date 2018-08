Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902) lädt ihre Aktionäre zur heutigen Hauptversammlung nach München. Ringmetall will eine Dividende in Höhe von 0,06 Euro an die Aktionäre ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (0,05 Euro) ist dies eine Anhebung um 1 Cent. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 4,05 Euro bei 1,48 Prozent. Im ersten Quartal 2018 stieg der ...

