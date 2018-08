Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Alain de Botton ist ein britisch-schweizerischer Philosoph - einer der angesehensten Philosophen der Welt. Im Interview mit Happinez (EVT 30.08.) erklärt er, warum Liebe erst gelernt werden muss und was es heißt, richtig zu lieben.



"Liebe ist kompliziert. Immer", so Alain de Botton. "Würde ich einen Airbus fliegen, ohne es gelernt zu haben?! Bei etwas so Wichtigem wie der Liebe aber meinen wir zu wissen, wie's geht. Doch Liebe ist kein Gefühl, keine natürliche Begabung. Sondern eine Fähigkeit, die wir erlernen sollten." Dem eignen Herzen zu folgen, kann die Liebe zerstören, so der Philosoph. "Erst wenn wir unsere romantischen Vorstellungen über Bord werfen, können wir beginnen, richtig zu lieben." "Richtig lieben" heißt für Alain de Botton: "Jemandem trotz seiner Ecken und Kanten zugeneigt zu sein - das ist wahre Liebe. Ihn auch im Pyjama zu mögen. Bewunderung. Zärtlichkeit. Ja, ich glaube an die wahre Liebe. Nur denke ich, sie wird völlig falsch verstanden."



Der größte Irrtum in der Liebe ist für ihn die Vorstellung einer perfekten Partnerschaft. "Wir sollten die Vorstellung aufgeben, mit irgendeinem Wesen innerhalb dieser Galaxie eine ideale Partnerschaft haben zu können. Es wird immer nur eine Partnerschaft geben, die 'gut genug' ist. Denn: Nichts ist perfekt. Jeder Mensch hat seine Macken. Jeder. Wahre Reife beruht darauf, sich der eigenen Verrücktheit, der eigenen Unvollkommenheit bewusst zu sein - und sie auch beim anderen als gegeben hinzunehmen." Alain de Botton rät: "Wir sollten lernen, zugleich Lehrer und Schüler zu sein, unsere Partnerschaft als gemeinsames Wachsen und Teilen anzusehen. Wir können einander liebevoll helfen, die beste Version von uns selbst zu sein. Und: Zur Liebe gehört beides - lieben und geliebt werden. Wir vernachlässigen oftmals das Lieben."



Hinweis für die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der neuen Happinez (ab 30. August im Handel). Diese Meldung ist unter der Quellenangabe "Happinez" zur Veröffentlichung frei.



Über Happinez



Happinez ist das erste Mindstyle-Magazin für anspruchsvolle Frauen, die materiellen Luxus mit innerer Zufriedenheit kombinieren. Im Juni 2010 begründete die Zeitschrift das Segment auf dem deutschen Markt und markiert damit das neue gesellschaftliche Bewusstsein für wahren Luxus: Zeit, Gelassenheit und innere Stärke. Es eröffnet der anspruchsvollen Leserin durch fundierte, informative Beiträge mit Interviews, Reportagen und Kolumnen von populären Autoren einen verständlichen Zugang zu einem breiten Themenspektrum mit den Schwerpunkten Weisheit, Psychologie und Spiritualität. Happinez besticht durch ein einzigartiges Design, eine beeindruckende, großzügige Fotografie sowie eine opulente Bildsprache. Das Mindstyle-Magazin erscheint achtmal pro Jahr zu einem Copy-Preis von 5,90 EUR mit einer Auflage von 120.243 Exemplaren (Verkaufte Auflagen nach IVW II/2018).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, happinez newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111841 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111841.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Anna Stoermer T +49 40 30 19 10 74 anna.stoermer@bauermedia.com www.bauermedia.com https://blog.bauermedia.com/ http://twitter.com/bauermediagroup