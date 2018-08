Thomas Belker ist Personalvorstand bei Talanx und im Bundesverbandes der Personalmanager. Er berichtet, wie er mithilfe von künstlicher Intelligenz den Mitarbeiter der Zukunft finden will - und was dieser können sollte.

Herr Belker, Sie arbeiten zusammen mit dem Startup Precire, dass per Sprachanalyse Stärken und Schwächen von Bewerbern und Mitarbeitern erkennen will. Warum? Talanx befindet sich aktuell in einem Transformationsprozess. Noch sind wir hierarchisch geprägt, in Zukunft wollen wir deutlich agiler sein. So ein Wandel beginnt bei den Führungskräften, deshalb wollten wir zunächst hier eine Bestandsaufnahme. Dabei hat uns Precire geholfen. Wo stehen wir gerade? Wie kommunizieren wir? Wie offen sind wir Veränderungen gegenüber?

Und - was kam dabei heraus? Zum Beispiel, dass wir noch recht traditionell denken, autoritär auftreten und - typisch Versicherungsunternehmen - nicht gerade risikofreudig handeln. Wir wägen zu viel ab, analysieren zu lange, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Bei den positiven Eigenschaften kam heraus, dass die Talanx-Führungskräfte verbindlich sind, neugierig und durchaus veränderungsbereit. Die Voraussetzungen für einen Wandel sind also da. Jetzt müssen wir ihn umsetzen.

Wie?Zunächst einmal geben wir den einzelnen Teams mehr Verantwortung, damit neue Ideen schneller umgesetzt werden und sie nicht mehr so viele Hürden nehmen müssen. Dazu gehören auch eigene Budgets, mit denen die einzelnen Bereiche ohne große Absprache freier agieren können. Dabei hilft, dass der Konzern recht dezentral ...

