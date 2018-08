Wir nehmen dies sehr zurückhaltend auf. Auf dem Frankfurter Bankengipfel äußerte sich der neue Chef, Christian Sewing,sehr verhalten, aber immerhin, er gibt ein Zeichen von sich: Das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Kunden.Na, so was! Inklusive POSTBANK verfügt der Konzern über knapp 20 Mio. Kunden nebst Konto und Beratungsbedarf. Das Ganze zusammengefasst in der Bilanzsumme von bekanntlich rd. 1,4 Bio. €. Dafür bewilligt der Markt einen Marktwert von 20 Mrd. €. Was braucht eine Bank? Eine überzeugende Perspektive und Glaubwürdigkeit. Diese kommt insbesondere bei Banken über die Worte, die klareDefinition und die Perspektive des Chefs oder der Chefs. Bevor man das nicht glaubhaft dem Markt übermittelt, ist man weder ein Fusionskandidat, noch ein Comeback aus eigener Kraft. In keiner Branche ist dies so wichtig wie im Banking. Wir hoffen weiter.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



