Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die Sitzung vom Donnerstag gestartet. Erneut prägen Handelssorgen den Handel. Am Vorabend hatte US-Präsident Donald Trump noch für gute Laune an der Wall Street gesorgt. Er schürte Hoffnungen, dass eine baldige Einigung mit Kanada in den Nafta-Verhandlungen erzielt werden könnte.

Nun dürften die Anleger abwarten. Was eine mögliche Entspannung im Streit mit China angeht, sind die Investoren noch skeptisch - die chinesischen Börsen schlossen im Minus. Im Laufe des Tages könnten derweil noch verschiedene Konjunkturdaten aus der EU und den USA für Impulse sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.20 Uhr 0,48 Prozent tiefer bei 9'040,4 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,44 Prozent auf 1'479,88 Zähler und der breite Swiss Performance Index ...

