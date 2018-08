Es gibt ein Märchen, das sich hartnäckig in den Köpfen der Menschen hält: dass es einen Weg gibt, an der Börse schnell und einfach reich zu werden. Obwohl wir uns das alle sicherlich wünschen, ist es leider noch keinem Menschen gelungen, in kurzer Zeit an der Börse ein Vermögen zu machen. Ja, auch der Typ, der dir auf dem Finanzportal deines Vertrauens die drei heißen Kursraketen mit schnellem Verzehnfachungspotenzial verkaufen will, hat das immer noch nicht geschafft. Genauso wenig wie der Profi-Charttechniker, der jede einzelne Tageskerze eingehender analysiert als das Unternehmen hinter dem Tickersymbol. Ich werde dir nun meine fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...