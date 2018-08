Schwere Unwetter belasteten in den vergangenen Quartalen das Zahlenwerk der Münchener Rück (WKN: 843002). Im Herbst des letzten Jahres reichte beispielsweise eine verheerende Hurrikansaison in den USA aus, um dem Unternehmen gehörig das gesamte Geschäftsjahr zu vermiesen. Eine Entwicklung, die die Münchener Rück natürlich zur Kenntnis nimmt, und daher nun bereit ist, einen kleinen Beitrag zu leisten, um der Umwelt - und möglicherweise in diesem Zuge auch sich selbst - etwas Gutes zu tun. Münchener Rück zieht sich aus der Kohle zurück Wie Vorstandschef Joachim Wenning nämlich Anfang August verkündete, wird das Unternehmen künftig darauf verzichten, in ...

