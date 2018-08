Ob das gut geht? Als hätten sich für den DAX nicht schon genug böse Omen angesammelt. Jetzt belegt auch noch eine Studie von Ernst & Young, dass sich die Gewinnwarnungen börsennotierter Unternehmen im ersten Halbjahr 2018 auf Rekordniveau bewegen. Angeblich musste jedes achte börsennotierte Unternehmen in Deutschland eine Gewinn- oder Umsatzwarnung herausgeben. Ein Unternehmen, das sich zu der Gruppe der Gewinnwarner zählen darf, ist Continental (WKN:543900). Am 22.08.2018 schüttelte das Unternehmen seine Aktie mit einer Prognoseänderung ordentlich durch. Am Ende des Tages stand ein Minus von knapp 13 % auf dem Zettel. Schon im April musste Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...