Der Mischfonds Zins & Dividende des Vermögensverwalters DJE Kapital verspricht regelmäßige Zinseinkünfte und eine nachhaltige Wertentwicklung und das bei einer mäßigen Volatilität. Das Konzept kommt gut an, das Fondsvolumen steigt."Wir sind angesichts des Wachstums des ‚DJE - Zins & Dividende' (ISIN: LU0553164731) sehr zufrieden", erklärt Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital, anlässlich der veröffentlichten Zahlen. Erhardt ist seit Auflage für den Fonds verantwortlich. "Innerhalb der letzten 18 Monate hat sich das Fondsvolumen von 402,68 Millionen Euro auf nun 1,07 Milliarden Euro deutlich erhöht. Diese steile Entwicklung bestätigt unsere Investmentphilosophie und zeugt von dem Vertrauen der privaten und institutionellen Investoren in unsere Anlagestrategie", so der Kapitalmarktexperte weiter.

