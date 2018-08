Das renommierte Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat Finanzprobleme. Für die nächsten Jahre zeichnet sich ein harter Sparkurs ab. Dass IfW-Präsident Snower bald in Ruhestand geht, verkompliziert die Lage noch.

Auf den Blick von seinem Büro auf das spätsommerliche Treiben auf der Kieler Förde muss Dennis Snower vorerst verzichten. Der Präsident des renommierten Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel laboriert an den Folgen eines Fahrradunfalls. Seine Amtsgeschäfte erledigt er daher von zu Hause. Ob die Nachrichten, die ihn dort tagtäglich aus dem IfW erreichen, geeignet sind, seine gesundheitliche Genesung zu befördern, darf allerdings bezweifelt werden. Denn das Institut, das Snower seit 14 Jahren leitet, plagen finanzielle Sorgen. Im Haushalt des Instituts zeichnen sich für die nächsten Jahre hohe Defizite ab.

"In den Jahren 2018, 2019 und 2020 rechnen wir bei konservativer Planung damit, dass jeweils ca. 3,5 bis 4 Prozent der geplanten Ausgaben nicht durch Einnahmen gedeckt sind", sagt Guido Warlimont, Sprecher des Instituts. Angesichts des IfW-Gesamtbudgets von rund zwölf Millionen Euro ergibt sich daraus eine jährliche Einnahmelücke von 400.000 bis 500.000 Euro. Diese Differenz könne aus Rücklagen ausgeglichen werden, sei aber "nicht nachhaltig tragbar", sagt Warlimont. Deshalb müsse das IfW jetzt gegensteuern und "in den kommenden Jahren die Personal- und Sachkosten im Vergleich zu den Planungen zurückführen und in größerem Umfang als geplant Drittmittel zur Finanzierung unseres Budgets einwerben", so Warlimont.

Grund für die finanzielle Kalamität ist die Ausgaben-Bonanza, die Snower in Gang gesetzt hat. So hat sich der Personalbestand am IfW in den vergangenen Jahren kräftig erhöht. Derzeit arbeiten 175 Mitarbeiter in dem altehrwürdigen Gebäude an der Kieler Förde, davon 99 Wissenschaftler.

