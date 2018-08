Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten weitet sich die Konsolidierung am Donnerstag erst einmal aus. Der DAX gibt im frühen Handel 0,7 Prozent ab auf 12.474 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 bröckelt um 0,4 Prozent auf 3.442 Punkte ab.

Damit kann auch die andauernde Rekordjagd an Wall Street die Laune nicht heben. Sowohl der S&P-500 als auch der Technologie-Index Nasdaq sind schon wieder auf neue Höchststände gestiegen. "Die positive Stimmung kommt hier aber kaum an", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Größtes Risiko ist laut Marktteilnehmern die am Horizont aufziehende Schwellenländer-Krise. Die türkische Lira nähert sich weiter ihren Tiefs, die argentinische Währung befindet sich im freien Fall, die indische Rupie notiert auf neuen Rekordtiefs, und in Brasilien sowie Indonesien sieht die Lage der Währungen ebenfalls kritisch aus. "Die Gefahr, dass die Türkei-Krise zu einer globalen Emerging Markets Krise wird, wird immer größer", sagt QC-Stratege Altmann.

FMC stark unter Druck - SAP nach Salesforce leichter

Nach der jüngsten Rally führen FMC nun die Verliererseite an. Der Kurs verliert 2,6 Prozent auf 88,86 Euro. Auch eine Kaufempfehlung von JP Morgan mit einem Kursziel von 97,90 Euro kann den Kurs erst einmal nicht stützen.

SAP kommen mit einem kleinen Minus von 0,5 Prozent davon. Der US-Konkurrent Salesforce hat zwar gute Zahlen, aber einen schwachen Ausblick vorgelegt. Zwar sollen die Umsätze schneller wachsen als von Analysten erwartet, die Gewinnerwartung hat den Markt aber enttäuscht.

Deutsche Telekom können sich mit einem Minus von 0,2 Prozent auf 14,08 Euro knapp behaupten, nachdem Merrill Lynch eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,20 Euro ausgesprochen hat.

Scout mit Vorstandswechsel sehr schwach

In der zweiten Reihe ist der Handel wegen des Vorstandswechsels bei Scout 24 verunsichert. Vorstandschef Gregory Ellis will aus persönlichen Gründen zurücktreten. Über einen möglichen Nachfolger ist noch nichts bekannt. Der Kurs fällt um 4,7 Prozent.

Keine Überraschungen enthalten laut Händlern die endgültigen Zahlen von Fielmann. "Da der Ausblick bestätigt wurde und keine neuen negativen Überraschungen dabei waren, könnte das eher für Entspannung sorgen", sagt ein Marktteilnehmer. Die Gewinnwarnung anlässlich der vorläufigen Zahlen hatte die Aktien bereits von rund 70 auf fast 52 Euro einbrechen lassen. Seitdem haben sie etwa die Hälfte der Verluste wieder aufgeholt.

Bouygues sehr fest

In Paris ziehen Buoygues um mehr als 5 Prozent an. Händler verweisen auf die neuen Geschäftszahlen, die unter anderem einen weiteren Margenanstieg des Mischkonzerns ausweisen. Sowohl das Telekommunikations- als auch das Baugeschäft entwickeln sich positiv. Da Bouygues im Bausektor notiert werden, zieht dieser Stoxx-Branchenindex um 0,5 Prozent an und notiert als einziger Sektorindex im Plus.

