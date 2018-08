Sorgen über mögliche Einschnitte bei den Kostenerstattungen im US-Bundesstaat Kalifornien haben die Aktien des Dialysespezialisten FMC am Donnerstag belastet. Sie fielen als Schlusslicht im Dax um 2,56 Prozent auf 88,90 Euro. Fresenius-Aktien fielen im Sog der FMC-Verluste um knapp 2 Prozent.

Sollte die Gesetzesänderung in Kalifornien beschlossen werden, könnten Versicherer die Behandlungskosten für bestimmte bedürftige Dialysepatienten in geringerem Umfang erstatten als bisher, erklärte Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan. Vorausgegangen war der Beschluss einer Gesetzesänderung durch eine Kammer des kalifornischen Parlaments am Mittwoch nach dem europäischen Börsenschluss. Nun müsse noch der Senat zustimmen und das Gesetz anschließend dem Gouverneur des Bundesstaates vorgelegt werden, erklärte der Analyst.

Die Medizinanbieter dürften sich laut Adlington weiter gegen eine Verabschiedung des Gesetzes stemmen. Sollte es dennoch dazu kommen, wären die finanziellen Risiken für die Fresenius-Tochter FMC aber eher gering. So betreibe FMC in Kalifornien 129 Kliniken von mehr als 2400 allein in den USA und mehr als 3800 weltweit./mis/tav/jha/

