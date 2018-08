Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, kann seine Abwärtsbewegung nicht beenden und so notiert er im Bereich des Wochentief von 94,45/40. Dollarindex Fokus liegt auf Daten Seit dem letzten Freitag verlor der Index an Wert und so zieht sich der Kurs immer weiter vom Jahreshoch, aus dem Bereich um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...