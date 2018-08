Genf - Die Genfer Privatbank Lombard Odier hat im ersten Semester die Einnahmen und den Gewinn deutlich gesteigert. Die operativen Einnahmen legten um 10 Prozent auf 592 Millionen Franken zu. Der Reingewinn schoss von 69 Millionen auf 205 Millionen Franken nach oben.

Grund für den Gewinnsprung sind allerdings einmalige Effekte, wie das Genfer Traditionshaus am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Der Verkauf von fünf Immobilien in Genf und der Vermögensverwaltung in Amsterdam hätten 125 Millionen Franken in die Kasse gespült. Ohne diese Effekte wäre der konsolidierte Reingewinn um 16 Prozent auf 80 Millionen Franken gestiegen, hiess es. Die gesamten Kundenvermögen beliefen sich per Ende Juni 2018 derweil 274 Milliarden Franken - etwa gleichviel wie bereits ein ...

