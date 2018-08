Rapperswil (ots) - Die Schnittstelle zwischen dem E-Banking der

St.Galler Kantonalbank und der Business Software bexio ist ab sofort

verfügbar. Frühere manuelle Arbeit wird komplett automatisiert:

Gemeinsame Kunden können Zahlungen direkt übermitteln,

Banktransaktionen werden automatisch über Nacht abgeholt und mit

bexio abgeglichen. Mit der St.Galler Kantonalbank erweitert bexio das

Portfolio angebundener Banken.



Welche offene Rechnung wurde bereits bezahlt? Ein manueller

Zahlungsabgleich ist meist mühsam, zeitintensiv und fehleranfällig.

Mit den Bankenschnittstellen von bexio, einem der Marktführer

cloudbasierter Business Software für Kleinunternehmen, ist das

Vergangenheit. Wie bereits bei den Banken Credit Suisse, PostFinance,

Raiffeisen, Thurgauer Kantonalbank, UBS und Zürcher Kantonalbank

bietet bexio seinen über 15'000 Unternehmen nun auch eine

Schnittstelle zum E-Banking der St. Galler Kantonalbank an. Damit

wächst das Portfolio an Bankpartnern von bexio weiter.



Noch bequemer als üblich



Über die Schnittstelle zum E-Banking der St.Galler Kantonalbank

können nicht nur Zahlungen übermittelt und abgeglichen werden, der

Dateiaustausch wurde weiter vereinfacht: Nur beim erstmaligen

Verbinden von bexio und dem E-Banking ist das Eingeben der

Login-Daten erforderlich. Zudem werden Banktransaktionen automatisch

über Nacht vom E-Banking abgeholt und mit den Daten in bexio

abgeglichen. Damit werden der frühere manuelle Abgleich oder das Ex-

und Importieren von elektronischen Kontoauszügen komplett

automatisiert. Die Schnittstelle unterstützt auch die neuen

Dateiformate des ISO 20022-Standards im Schweizer Zahlungsverkehr.

Das macht bexio zum effizienten Werkzeug für die Auftragsbearbeitung

und Buchhaltung.



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das

Fintech-Unternehmen deckt die gesamte Administration eines KMU in

einer Lösung ab: Beginnend mit der Erstellung von Offerten über

automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten

E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang.

bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee zählt über 15'000 Kunden

und mehr als 80 Mitarbeitende. www.bexio.com



Originaltext: bexio ag

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058603

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058603.rss2



Kontakt:

Felix Giezendanner, Kommunikation

071 552 00 60

felix.giezendanner@bexio.com

www.bexio.com