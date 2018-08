Zürich/Bern (ots) -



Am 13.09.2018 findet erstmals ein nationales Spitzentreffen von

Entscheidungsträgern der Fachhochschul- und Arbeitswelt statt. Als

Grundlage für den Austausch dient das neuerarbeitete FH-Profil,

welches die Fachhochschulen als andersartige aber gleichwertige

Hochschulen positioniert. Organisiert wird der Anlass von FH SCHWEIZ,

dem Dachverband der Fachhochschul-Absolventinnen und -Absolventen.



Im Rahmen des alljährlichen FH-Forums und der diesjährigen

SwissSkills gehen Führungspersonen von Fachhochschulen (FH) und aus

der Wirtschaft der Frage nach der heutigen Rolle der FH und ihrer

Positionierung auf den Grund. Vor Ort in Bern sind unter anderem

Crispino Bergamaschi (Präsident Kammer FH, swissuniversities), Franco

Gervasoni (Vize-Präsident Kammer FH, swissuniversities) und Kurt

Bucher (Leiter Personal, Pilatus Flugzeugwerke).



Grundlage des Spitzentreffens ist das FH-Profil. FH SCHWEIZ hat

dieses in Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft und

Politik neu erarbeitet. Es definiert die wichtigsten Punkte der Marke

«FH». Bereits vor zehn Jahren hat FH SCHWEIZ 13 Forderungen

formuliert. Inzwischen hat sich die FH-Landschaft weiterentwickelt.

Gewisse wurden erfüllt, haben sich verschoben oder mussten

akzentuierter formuliert werden. So entstanden neun Grundsätze,

welche die Charakteristika der FH, des FH-Studiums und der

FH-Absolventen abbilden. Dieses FH-Profil bietet Orientierung. «Das

FH-Profil fördert das gemeinsame Verständnis und formuliert

Anforderungen an eine moderne Aus- sowie Weiterbildung an FHs. Das

Ziel ist es, klare Botschaften an Politik, Fachhochschulen oder

Arbeitswelt zu adressieren. Über alle Fachbereiche gilt es, ein

praxisnahes und wissenschaftlich ausgezeichnetes Bildungsangebot an

der FH zu ermöglichen», so Christian Wasserfallen, Präsident FH

SCHWEIZ.



Das Zusammenwirken und das direkte Verhältnis zwischen

Fachhochschulen und Arbeitswelt sind für das FH-Profil zentral.

Deshalb nutzt FH SCHWEIZ das FH-Forum zum Auftakt für ein

regelmässiges Spitzentreffen. Ausserdem zeigen die Führungskräfte am

FH-Forum und an den SwissSkills 2018 anhand ihres eigenen

Werdeganges, wie eine solide Ausbildung, die den Kriterien der

Wirtschaft entspricht, zum Erfolg führt.



