Ticketmaster Schweiz, ein Unternehmen der Live Nation

Entertainment Gruppe, freut sich, exklusiv drei neue Kunden im

Bereich Eishockey in sein Portfolio aufnehmen zu können.



Ein Jahr nach dem Start der Geschäftstätigkeit in der Schweiz hat

Ticketmaster Schweiz drei wegweisende Ticket-Vermarktungsmandate im

in der Schweiz bedeutenden Sportbereich Eishockey abgeschlossen.

Sowohl mit der Swiss Ice Hockey Federation wie auch mit dem Hockey

Club Davos und dem Spengler Cup konnte für die Saison 2019/20 die

exklusive Ticketvermarktung gesichert werden.



Die Swiss Ice Hockey Federation



Als Unternehmenstochter des weltweit führenden Ticketvermarkters

freut es Ticketmaster Schweiz ganz besonders, exklusiv für die Swiss

Ice Hockey Federation ab Sommer 2019 die Tickets für sämtliche

Heimspiele der Schweizer Eishockey-Herren-Nationalmannschaft

vermarkten zu dürfen. Inbegriffen sind dabei auch die

Vorbereitungsspiele für die Eishockey Weltmeisterschaften 2020, die

in der Schweiz stattfinden.



Der Hockey Club Davos



Auch der Hockey Club Davos vermarktet ab der Saison 2019/2020 die

Tickets für seine Heimspiele exklusiv über Ticketmaster Schweiz. Der

31-fache Schweizer Rekordmeister ist Gastgeber in der 7080 Zuschauer

fassenden Vaillant Arena, einem der schönsten Eishockeystadien

Europas. In der Saison 2020/2021 wird der Hockey Club Davos sein

100-jähriges Bestehen feiern. Aus diesem Anlass wird die Kapazität

der Vaillant Arena um 900 Sitzplätze erweitert.



Der Spengler Cup



Der Spengler Club, der jedes Jahr vom Hockey Club Davos

veranstaltet wird, geniesst im internationalen Eishockey höchste

Beachtung. Als ältestes Eishockey-Clubturnier der Welt wird er in

ganz Europa und Nordamerika übertragen und zieht jedes Jahr während

seiner sechstägigen Dauer über 80'000 Besucherinnen und Besucher an.

Auch der Spengler Cup verkauft ab 2020 die Tickets exklusiv über die

Kanäle von Ticketmaster Schweiz.



«Bei all den wichtigen Ereignissen, die sich in den kommenden

Jahren im Schweizer Eishockey abzeichnen, sind wir stolz, dass unsere

neuen Partner sich für Ticketmaster entschieden haben, um künftig all

ihre Bedürfnisse im Bereich Ticketing abzudecken», sagt George

Egloff, CEO von Ticketmaster Schweiz. «Wir freuen uns, den Schweizer

Eishockey-Fans mit unseren innovativen Dienstleistungen und unseren

erstklassigen Produkten einen begeisternden Ticketing-Service

anbieten zu können.»



Florian Kohler, CEO des Schweizer Eishockeyverbands, erklärt: «Wir

freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Ticketmaster

Schweiz. Sie ermöglicht es uns nächstes Jahr, unseren vielen Fans in

der ganzen Schweiz schnell und effizient Tickets zu vermitteln.»



Marc Gianola, CEO vom Hockey Club Davos, ist überzeugt: «Die

Partnerschaft mit Ticketmaster Schweiz ist für uns Dank den

innovativen Technologien und der grossen Expertise im Bereich

Ticketing die beste Entscheidung. Wir freuen uns, mit dem

Ticketmaster-Team einige der bekanntesten Schweizer Sportevents zu

realisieren - darunter auch der Spengler Cup, den zweitgrössten

Sportevent der Schweiz.»



Über Live Nation Entertainment:



Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) ist das weltweit führende

Live-Entertainment-Unternehmen mit weltweiten Marktführern:

Ticketmaster, Live Nation Konzerte und Live Nation Medien &

Sponsoring. Weitere Informationen finden Sie unter

www.livenationentertainment.com.



Über Ticketmaster:



Ticketmaster ist der weltweite Marktführer im Bereich

Live-Event-Ticketing mit über 480 Millionen Tickettransaktionen pro

Jahr. Durch exklusive Partnerschaften mit Tausenden von

Veranstaltungsorten, Künstlern, Sportligen, Kunst- und

Theatertourneen bietet Ticketmaster Millionen von Fans weltweit einen

unvergleichlichen Zugang zu den berühmtesten Live-Events.

Ticketmaster ist weltweit 29 Ländern präsent.



