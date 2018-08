Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Amazon. Am Mittwoch hat Morgan Stanley das Kursziel für den Handelsriesen von 1850 auf 2500 US-Dollar angehoben. Die Einstufung lautet unverändert "Overweight". In der dazugehörigen Studie heißt es, dass das neue Kursziel den sich verbessernden Geschäftsmix von Amazon reflektiere. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.