Der Kupferpreis konnte sich in den vergangenen anderthalb Wochen erholen, doch die Dynamik lässt gegen Mitte der aktuellen Woche nach. Der US Dollar Index scheint an einer wichtigen Unterstützungszone angekommen zu sein und erholt sich nun leicht. Mehr negativen Einfluss dürfte allerdings die erneute Schwäche des Yuan gegen den Greenback auf den Kupferpreis haben. Der Kupferpreis fing sich zuletzt ein wenig, nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Notenbank PBOC weitere Maßnahmen unternehmen ... (Kai Rademacher)

